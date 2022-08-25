Майгуров оценил шансы, что кто-то из россиян откликнется на призыв осудить СВО на Украине

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, опасается ли он, что кто-то из российских спортсменов откликнется на призыв IBU к осуждению СВО на Украине.

«В нашей жизни ничего исключать нельзя. Я абсолютно ровно отношусь к мнению любого гражданина любой страны. Что касается конкретно биатлона… Если бы кто-то хотел совершить какие-то действия, то уже совершил бы. Я общался с тренерами и спортсменами, они с пониманием относятся к ситуации. Хочется верить, что всё это не навсегда. Здравый смысл рано или поздно восторжествует», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Международный союз биатлонистов ради допуска на мировые турниры предложил российским спортсменам выполнить политические требования: выступить против специальной военной операции на Украине и гарантировать, что никто из них никак не вовлечён в действия российской армии.