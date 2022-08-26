Норицын: Миронова не успевает восстанавливаться от тренировок в общей группе

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал, что Светлана Миронова не успевает нормально восстанавливаться от тренировок в общей группе, поэтому вскоре пройдёт обследование, чтобы выявить причину такой реакции организма. Спортсменка пропускает этап Кубка Содружества в Сочи, который проходит с 25 по 28 августа.

«Какое-то время она занимается в общей группе, а потом мы наблюдаем снижение по восстановлению. Тогда начинаем менять подготовку. В таком режиме мы проработали всё лето. Это ненормально, надо разбираться, почему так реагирует организм. Скоро она пройдёт более глубокое обследование», — приводит слова Норицына «РИА Новости Спорт».

Светлана Миронова является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2022 года в эстафете.