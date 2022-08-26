В СБР рассказали, как добились возмещения ущерба за поломанный инвентарь

В СБР рассказали, как добились возмещения ущерба за поломанный инвентарь. Авиакомпания «Аэрофлот» компенсировала ущерб от повреждённых палок.

«СБР и «Аэрофлот» провели небольшое совместное расследование по поводу повреждённого инвентаря нашей женской команды. Поговорили со спортсменками, сопоставили хронику событий, отсмотрели видео транспортировки багажа в двух аэропортах. Должен сказать, что сама поломка не попала на камеры, но «Аэрофлот» не стал формально подходить к возникшей ситуации и поддержал нашу команду перед соревнованиями», − сообщил «Чемпионату» руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Ранее российская биатлонистка Анастасия Шевченко сообщала, что при одном из перелётов у неё и ещё четверых спортсменок сборной России сильно повредились лыжные палки.