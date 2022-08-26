В СБР рассказали, как добились возмещения ущерба за поломанный инвентарь. Авиакомпания «Аэрофлот» компенсировала ущерб от повреждённых палок.
«СБР и «Аэрофлот» провели небольшое совместное расследование по поводу повреждённого инвентаря нашей женской команды. Поговорили со спортсменками, сопоставили хронику событий, отсмотрели видео транспортировки багажа в двух аэропортах. Должен сказать, что сама поломка не попала на камеры, но «Аэрофлот» не стал формально подходить к возникшей ситуации и поддержал нашу команду перед соревнованиями», − сообщил «Чемпионату» руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
Ранее российская биатлонистка Анастасия Шевченко сообщала, что при одном из перелётов у неё и ещё четверых спортсменок сборной России сильно повредились лыжные палки.
- 26 августа 2022
-
15:26
-
15:18
-
15:11
-
13:42
-
10:31
-
10:13
-
09:56
-
09:35
- 25 августа 2022
-
17:22
-
17:00
-
15:14
-
15:08
-
15:03
-
15:00
-
14:56
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:00
-
13:50
-
13:33
-
13:20
-
13:14
-
13:01
-
12:47
-
12:46
-
12:37
-
12:32
-
12:17
-
12:16
-
11:55
-
09:57
-
09:11
-
09:08
-
09:01