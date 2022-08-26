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Глава СБР Майгуров оценил возможность проведения совместной гонки биатлонистов и лыжников

Глава СБР Майгуров оценил возможность проведения совместной гонки биатлонистов и лыжников
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в интервью «Чемпионату» оценил возможность проведения совместной гонки биатлонистов и лыжников.

«Обсудим идею совместной шоу-гонки с лыжниками с Еленой Валерьевной Вяльбе. Это легко организовать. У нас же была практика такая в Тюмени, когда лыжники бежали без стрельбы, но у них в паре был биатлонист. Для нас с учётом добрых отношений с ФЛГР нет ничего невозможного. В формате шоу вообще что угодно можно рассмотреть. Из пневматики может стрелять кто угодно», − сказал Виктор Майгуров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Она является трёхкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и 14-кратной чемпионкой мира.

Полное интервью с Виктором Майгуровым читайте на «Чемпионате».

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