Президент СБР Виктор Майгуров оценил слова Макларена о российских спортсменах

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оценил слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованию дела, связанного с допинг-скандалом на Олимпиаде-2014 в Сочи, Ричарда Макларена, который призвал допустить российских спортсменов на мировую арену.

«К сожалению, сегодняшние решения в IBU и других спортивных федерациях явно принимаются не руководителями этих федераций. Решения эти явно политизированы, они следуют в духе общей тенденции по отношению к России. Вряд ли слова Макларена могут на что-то повлиять.

Но нужно отдать ему должное за то, что он не побоялся высказать свою объективную позицию. Здравомыслящие люди понимают, что от спортсменов в данной ситуации вообще ничего не зависит», — сказал Майгуров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Виктором Майгуровым читайте на «Чемпионате».