«Они боятся реакции IBU». Глава СБР — об участии иностранцев в российских турнирах

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров предположил, что иностранные спортсмены могут отказаться от выступления в стартах на территории России и Беларуси, которые являются альтернативой международным турнирам в условиях отстранения россиян, побоявшись реакции IBU.
«Мы открыты ко всем предложениям, но пока интереса со стороны представителей других стран не было. Думаю, они боятся, что если будут участвовать в соревнованиях на территории России и Беларуси, то автоматически их запишут в число тех, кто поддерживает специальную военную операцию на Украине.
Их пугает возможная реакция IBU. Ведь они-то остаются полноценными членами международной федерации и нацелены на международный календарь. Но если к нам обратятся – мы только за», — сказал Майгуров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью с Виктором Майгуровым читайте на «Чемпионате».
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