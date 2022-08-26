Шведка Эберг упала в гонке на летнем чемпионате мира и сломала винтовку

Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Эльвира Эберг потеряла равновесие в гонке квалификации суперспринта на летнем чемпионате мира в Рупольдинге. Из-за падения винтовка спортсменки вышла из строя.

Эберг пришла к финишу 39-й. Такой результат не позволил представительнице Швеции пройти в финал соревнований.

«Сегодня мне совсем не повезло. Борьба с жарой и падение, из-за которого я сломала винтовку. Надеюсь, что завтра всё будет иначе», — написала биатлонистка в социальных сетях.

Эльвира Эберг выигрывала Олимпиаду в Пекине в женской эстафете. На счету спортсменки также два серебра, завоёванные на Играх в столице Китая в пасьюте и спринте.

25 августа стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. Соревнования продлятся до 28 августа.