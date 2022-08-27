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Халили назвал причину, по которой проиграл Латыпову на финише пасьюта на Кубке Содружества

Халили назвал причину, по которой проиграл Латыпову на финише пасьюта на Кубке Содружества
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Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал четвёртое место в гонке преследования, которая прошла в Сочи в рамках первого этапа Кубка Содружества. Отметим, что после решающей стрельбы Халили пересёк отсечку вторым, однако на финише проиграл Петру Пащенко и Эдуарду Латыпову.

«Сегодня была классная борьба. На четвёртом круге завысил темп, потому что хотелось бороться не за четвёртые-пятые места, а за победу. Решил не тянуть, пробовать, рисковать, и на последнем круге немного не хватило. После выхода с последней стойки у меня порвался темляк, пришлось менять палку. Поэтому такой результат. Темляк попался неудобный, он не держал нормально ручку, толкаться было неудобно. Без этой проблемы я мог бы убежать от ребят», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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