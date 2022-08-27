«Паника началась, руки затряслись». Вагин рассказал о казусе перед стартом

Победитель пасьюта на этапе Кубка Содружества в Сочи Алексей Вагин рассказал о казусе перед стартом гонки.
«С обоймами сегодня произошёл небольшой казус. Позавчера, после спринтерской гонки я, как оказалось, оставил на рубеже свою сумочку с обоймами — там было девять штук. Сегодня я приезжаю, начинаю заряжаться — а нет сумочки? Где я её оставил? Паника началась, руки затряслись. В итоге мой товарищ по команде Кирилл Бажин дал мне две обоймы, и они оказались удачными.
С другой стороны хорошо, что все мысли ушли на этот инцидент, и о гонке я не думал. Видимо, отвлёкся и всё получилось.
Когда уходил со второго рубежа, то всё контролировал уже. Отстрелял на ноль сам и увидел, что Антон Бабиков зашёл на два круга, а ребята сзади промахивались. Шёл до поворота, смотрел на табло, налево-направо, искал глазами соперников. А там уже тренеры сказали, что 30 секунд отрыва. Тогда и понял, что сегодня я выиграю. На вершине тренеры крикнули, что Пётр Пащенко меня догоняет, так что я включился, стал посильнее отталкиваться, чтобы меня не достали», — передает слова Алексея Вагина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 27 августа 2022
-
13:30
-
12:16
-
12:12
-
12:06
-
11:36
- 26 августа 2022
-
19:34
-
19:05
-
18:56
-
17:55
-
17:12
-
17:05
-
16:53
-
16:45
-
16:29
-
15:46
-
15:26
-
15:18
-
15:11
-
13:42
-
10:31
-
10:13
-
09:56
-
09:35
- 25 августа 2022
-
17:22
-
17:00
-
15:14
-
15:08
-
15:03
-
15:00
-
14:56
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:00
-
13:50