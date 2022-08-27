«Паника началась, руки затряслись». Вагин рассказал о казусе перед стартом

Победитель пасьюта на этапе Кубка Содружества в Сочи Алексей Вагин рассказал о казусе перед стартом гонки.

«С обоймами сегодня произошёл небольшой казус. Позавчера, после спринтерской гонки я, как оказалось, оставил на рубеже свою сумочку с обоймами — там было девять штук. Сегодня я приезжаю, начинаю заряжаться — а нет сумочки? Где я её оставил? Паника началась, руки затряслись. В итоге мой товарищ по команде Кирилл Бажин дал мне две обоймы, и они оказались удачными.



С другой стороны хорошо, что все мысли ушли на этот инцидент, и о гонке я не думал. Видимо, отвлёкся и всё получилось.



Когда уходил со второго рубежа, то всё контролировал уже. Отстрелял на ноль сам и увидел, что Антон Бабиков зашёл на два круга, а ребята сзади промахивались. Шёл до поворота, смотрел на табло, налево-направо, искал глазами соперников. А там уже тренеры сказали, что 30 секунд отрыва. Тогда и понял, что сегодня я выиграю. На вершине тренеры крикнули, что Пётр Пащенко меня догоняет, так что я включился, стал посильнее отталкиваться, чтобы меня не достали», — передает слова Алексея Вагина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.