«Выбрал не ту тактику». Латыпов прокомментировал бронзу в пасьюте на Кубке Содружества

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал бронзу в гонке преследования на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Хорошая гонка выдалась, финиш нормальным был, а вот со стрельбой сегодня было тяжело. Физическое состояние стрелковое не позволяло хорошо работать, выбрал не ту тактику. Думал, что надо спокойно стрелять, но организм был ещё возбуждённый, от спринта не отошёл. Надо было быстрее стрелять, проводимость выстрелов была бы лучше. А я пытался надёжно отработать, это помешало мне. После спринта правильно восстановился. В подготовительный период не так много скоростной работы было проделано, можно сказать, что серьёзные скоростные работы мы начали в рамках соревнований. Здесь пробуем своё самочувствие, что и как работает, потому что сезон прошёл давно, 3-4 месяца не бегали, ощущения забылись. Нужно снова всё нарабатывать за счёт соревнований.

Гонкой, можно сказать, доволен, потому что сохранил третью позицию. Если в общем смотреть, то планировал сегодня бороться за победу. Шансы были, ошибки на стрельбе и в других моментах не позволяют бороться. С таким самочувствием нужно стрелять точно. Знал ли, что на финише опережу всех? Не думал об этом. Я думал, как бы всё правильно распределить и за счёт этого сработал. Ребята сильные, я знал, что они будут бороться до конца и не надо ни на одну секунду расслабляться.

Сложнее бегать по морозу в Пекине или тут по жаре? И там, и там сложно. В любом случае и здесь надо учиться привыкать и искать сильные стороны, искать, как мобилизовать подготовку в такую погоду. Так же и в минус — профессиональные спортсмены должны быть готовы подстроиться под любые погодные условия. Тяжело без выходного? Терпим, а что делать? (улыбается) Отдохнём, да побежим. Сегодня попрохладнее, посвежее, но завтра в любом случае все будут в одинаковых условиях. Будем бороться!» — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.