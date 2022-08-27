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Белоруска Динара Алимбекова оформила победный дубль на первом этапе Кубка Содружества

Белоруска Динара Алимбекова оформила победный дубль на первом этапе Кубка Содружества
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В Сочи завершилась женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка Содружества. Первое место в гонке сохранила олимпийская чемпионка в эстафете, белоруска Динара Алимбекова, ранее одержавшая победу в спринте. Второй финишировала Анастасия Шевченко, тройку призёров замкнула Тамара Дербушева (Воронина).

Кубок Содружества. 1-й этап. Сочи. Лыжероллеры. Пасьют. Женщины, 10 км

1. (1) Динара Алимбекова (Беларусь) — 29.51,5 (3 промаха).
2. (2) Анастасия Шевченко — отставание 25,5 (3).
3. (6) Тамара Дербушева +35,6 (2).
4. (8) Наталья Гербулова +58,0 (3).
5. (3) Ирина Казакевич +1.15,2 (7).
6. (5) Анастасия Батманова +1.18,4 (1).
10. (14) Виктория Сливко +3.35,1 (3).

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).

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