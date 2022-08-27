Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, что получила предложение о смене спортивного гражданства.
«Мыслей о смене гражданства у меня не было, а предложение было. Но я на него даже не отвечала — ни «да», ни «нет» не говорила. Я начала заниматься биатлоном в Беларуси и менять гражданство не буду», — ответила Динара Алимбекова на вопрос корреспондента «Чемпионата» Андрея Шитихина.
Спортсменка сегодня, 27 августа, одержала вторую победу на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи, выиграв гонку преследования. Второй финишировала Анастасия Шевченко, тройку призёров замкнула Тамара Дербушева (Воронина).
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
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