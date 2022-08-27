Динара Алимбекова: призовые — не самый главный фактор

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась по поводу призовых на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.
«Нам тренеры прям перед самым выездом в Сочи тренеры объявляли размер призовых. Там что-то в российских рублях, поэтому я не сильно в этом ориентируюсь (смеется). Но знаю, что тут не так, что пробежал гонку и тебе вручили призовые. Всё не быстро происходит. Стараюсь не забивать себе этим голову.
Конечно, это немаловажно для спортсменов в наших соревнованиях, в нашей подготовке. Всё-таки приятно, когда наша работа награждается. Но это не самый главный фактор. Я участвовала в летнем чемпионате мира всего один раз, это были юниорские старты, которые не оплачивались. Поэтому можно сказать, сейчас у меня первый заработок на летних соревнованиях», — передает слова Динары Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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