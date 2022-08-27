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«Сейчас не беспокоит, но в горах, бывает, воспаляется». Алимбекова — о перенесённой травме

«Сейчас не беспокоит, но в горах, бывает, воспаляется». Алимбекова — о перенесённой травме
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Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, что чувствует проявления перенесённой травмы плеча только летом.

«Насколько вы знаете, у меня была операция на плече. Был надрыв связок. В 2018 году мне сшивали связки в плече. Сейчас эта травма меня не беспокоит, но в горах, бывает, воспаляется, когда немного потолкаюсь на асфальте. В обычной жизни такого не происходит, проявляется лишь в конкретных условиях именно летом. Зимой я не чувствую беспокойства, но всё равно стараюсь тейпировать, беречься, чтобы потом не было плохо», — передаёт слова Динары Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Спортсменка сегодня, 27 августа, одержала вторую победу на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи, выиграв гонку преследования. Второй финишировала Анастасия Шевченко, тройку призёров замкнула Тамара Дербушева (Воронина).

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