«Сейчас не беспокоит, но в горах, бывает, воспаляется». Алимбекова — о перенесённой травме

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, что чувствует проявления перенесённой травмы плеча только летом.
«Насколько вы знаете, у меня была операция на плече. Был надрыв связок. В 2018 году мне сшивали связки в плече. Сейчас эта травма меня не беспокоит, но в горах, бывает, воспаляется, когда немного потолкаюсь на асфальте. В обычной жизни такого не происходит, проявляется лишь в конкретных условиях именно летом. Зимой я не чувствую беспокойства, но всё равно стараюсь тейпировать, беречься, чтобы потом не было плохо», — передаёт слова Динары Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Спортсменка сегодня, 27 августа, одержала вторую победу на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи, выиграв гонку преследования. Второй финишировала Анастасия Шевченко, тройку призёров замкнула Тамара Дербушева (Воронина).
- 27 августа 2022
-
16:07
-
16:02
-
15:53
-
14:31
-
14:31
-
13:55
-
13:52
-
13:30
-
12:16
-
12:12
-
12:06
-
11:36
- 26 августа 2022
-
19:34
-
19:05
-
18:56
-
17:55
-
17:12
-
17:05
-
16:53
-
16:45
-
16:29
-
15:46
-
15:26
-
15:18
-
15:11
-
13:42
-
10:31
-
10:13
-
09:56
-
09:35
- 25 августа 2022
-
17:22
-
17:00
-
15:14
-
15:08
-
15:03