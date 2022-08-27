Динара Алимбекова: нет сожаления, что мы не на летнем ЧМ, нам и здесь пока неплохо

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась на тему отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Знаете, топовые спортсмены редко посещают летний чемпионат мира. Так что для меня было странно, что многие из элиты мирового биатлона поехали сейчас туда соревноваться. Обычно все отсиживаются, так как это не входит в план подготовки.

На летнем мире я бы и не хотела состязаться, но, наверное, про отстранение от международных стартов меня отпустило, когда я уже приехала соревноваться в Уфу. В это время продолжался Кубок мира, а у меня была вторая строчка в общем зачёте. Мне тогда было непросто, сейчас меня отпустило. Я искренне порадовалась за Анастасию Киннунен, в девичестве Дуборезову. Рада, что у неё получилось на огневых рубежах! Я смотрела гонку по сивидате, прогуливаясь на Роза Хутор (улыбается). Нет никакого сожаления, что мы не на летнем мире. Нам и здесь пока неплохо, — передаёт слова Динары Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.