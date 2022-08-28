Биатлонист Алексей Вагин рассказал о тренировке с Александром Легковым

Победитель пасьюта на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи Алексей Вагин рассказал о тренировке с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым.

«Первый раз мы с ним встретились в Ханты-Мансийске. Там у нас ежегодно проходит «Спортивная элита» – награждают лучших спортсменов Югры. И как раз был сезон, после которого меня туда пригласили. Нас наградили — Александр тоже был в числе спортсменов на тот момент. Мы сфотографировались с ним.

Затем я попал в юниорскую сборную. У нас был сбор в Пересвете в июне. Там Александр проводил для нас тренировку. Как помню, сначала побегали кросс, потом сделали стабилизацию все вместе и пошли в тренажёрный зал на силовую», – рассказал Вагин в интервью пресс-службе СБР.