Бабиков выиграл масс-старт на 1-м этапе Кубка Содружества, белорус Смольский — второй

В Сочи прошёл мужской масс-старт в рамках первого этапа Кубка Содружества. Его победителем стал чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков. Второе место занял серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский, тройку призёров замкнул Карим Халили.
Кубок Содружества. 1-й этап. Сочи. Лыжероллеры. Масс-старт. Мужчины, 15 км
1. Антон Бабиков – 34.31,1 (0 промахов)
2. Антон Смольский (Беларусь) – отставание +1.08,7 (3)
3. Карим Халили +1.15,2 (5)
4. Эдуард Латыпов +1.19,5 (3)
5. Роман Сурнев +1.20,5 (4)
6. Кирилл Бажин +1.22,0 (3)
7. Максим Воробей (Беларусь) +1.22,1 (2).
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
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