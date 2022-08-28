Динара Алимбекова пропустит масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусский биатлонист Антон Смольский сообщил, что его невеста, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Алимбекова пропустит масс-старт на первом этапе Кубка Содружества, который проходит в Сочи.
«Приняли это решение вечером, так как она отдала все силы за последние два дня. Решили просто восстановиться, впереди ещё две тренировочные недели», — сказала Смольский в эфире телеканала «Матч ТВ».
Отметим, что ранее в Сочи Алимбекова оформила победный дубль — выиграла спринтерскую гонку и пасьют.
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
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