«Сил немного, но иностранцы бегают всё лето». Карим Халили – о форме на Кубке Содружества

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили прокомментировал завоевание бронзы в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.
«Сегодня поменял тимляк, в этот раз нормальный был. Это помогло. Сегодня ситуация была точь-в-точь, как вчера. Мы вышли вместе на последнем круге, я выбрал другую тактику, стал караулить ребят. Кто-то из них дёрнулся на подъёме, я ждал, когда до него появится просвет, чтобы резким рывком закрыть его, дабы остальные сзади не успели подхватить его. Так и получилось. Стрельбой, конечно, пока недоволен, пока есть возможность, пробую разные варианты стрельбы, не совсем всё получается. По гонке тоже стараюсь раскладываться по-разному: где-то приходит кризис, тем более без лактации на высоте. Есть над чем работать.
Остаёмся здесь на сборе в Сочи до 9 сентября, потом три дня дома и на следующий этап Кубка Содружества в Раубичах. Сил немного, но иностранцы бегают всё лето. У нас немного другой тренировочный блок, но его тоже можно расценивать как хорошую подготовку к зиме. Будем исходить из самочувствия», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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