«Самым сложным моментом в гонке была первая стрельба». Бабиков — о победе в масс-старте

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.
«Вчера всё было не очень, стрельба не была отдельным компонентом. Все показатели вчерашнего утра говорили о том, что будет очень сложная гонка в плане собранности и реализации на дистанции. Поэтому вчера допустил ошибки и не смог исправить предварительные показатели. Сегодня, на самом деле, тоже было очень сложно. Я до последнего думал, стартовать или нет. Состояние тяжёлое, но решил, что остальные ребята тоже очень устали и выходят на старт, поэтому будет неправильно, если условные лидеры не будут выходить без очевидных причин в виде болезни. Хотелось порадовать и болельщиков, и свою семью, просто порадовать всех хорошим результатом. Надеюсь, сегодня это получилось.
Для меня самым сложным моментом в гонке, наверное, была первая стрельба. Я знал, что ребята вчера были очень сильны, и мне было важно, чтобы они не форсировали гонку с самого начала, потому что я очень уставший. Слава богу, никто никуда не рвался на первых кругах. Мне удалось сохранить силы и концентрацию, а после того, как я начал стрелять чисто, а ребята — допускать ошибки, я понял, что ухожу в комфортный отрыв, что позволит работать с самим собой на последних кругах.
Шёл с большим отрывом, и на последних кругах можно было попробовать рискнуть? На самом деле это всё не так. Нельзя позволять себе ошибаться, даже не столько в плане борьбы с соперниками, сколько в плане борьбы с собой. Некачественный выстрел для меня страшнее, чем подпустить соперников, потому что это создаст тебе проблемы. Допустим, если бы я пропустил второй выстрел, то оставшиеся три для меня бы были некомфортными. Я бы уже не имел права ошибаться, поэтому и выбрал такую тактику», — передаёт слова Антона Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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