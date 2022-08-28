Антон Бабиков поделился дальнейшими планами после этапа Кубка Содружества в Сочи

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился дальнейшими планами после этапа Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.



«Какие планы дальше? Отдыхать, однозначно отдыхать! Организм уже истощён, я потерял несколько килограммов веса в горах. Нужно спуститься с гор, восстанавливать вес и мышечную силу, потому что сейчас двигаюсь больше за счёт функций, чем за счёт мышечного компонента. Здесь он немного ушёл из-за усталости. После отдыха, уже 5 числа мы уезжаем в Раубичи на сбор. У нас есть буквально дней шесть, чтобы провести базовую работу дома», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Сегодня, 28 августа, спортсмен одержал победу в масс-старте, проведя гонку без промахов. Второе место занял серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорус Антон Смольский, а замкнул тройку призёров Карим Халили.