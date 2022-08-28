Бабиков: Каминский назвал меня лучшим стрелком? Это, конечно, лестно для меня

Российский биатлонист Антон Бабиков отреагировал на слова тренера Юрия Каминского, который назвал Бабикова лучшим стрелком в мировом биатлоне. Антон выделил французского биатлониста Кентена Фийона Майе.
«Каминский назвал меня лучшим стрелком в мировом биатлоне? Это, конечно, лестно для меня. Но я не был в тех ситуациях, после которых можно говорить, что человек — лучший стрелок в мировом биатлоне. Лучший стрелок в мировом биатлоне — это, скажем, тот, кто справляется с олимпийским давлением на последних рубежах. Здесь, хотя я не хочу ничего плохого сказать о своих соперниках, стрелять гораздо легче, чем там. Если кто-то смог сделать это там, то он лучший стрелок в мировом биатлоне.
Кого назвал бы лучшим стрелком? Фийон Майе, я считаю, точно заслуживает это звание, потому что он умеет стрелять в разных качествах, умеет уничтожать соперников на рубеже, умеет быстро стрельнуть и убежать, умеет сконцентрироваться, когда нужно. Он один из самых сильных примеров последних лет для меня», — передаёт слова Антона Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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