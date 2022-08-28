Ирина Казакевич уверенно выиграла масс-старт на первом этапе Кубка Содружества

В Сочи завершился женский масс-старт в рамках первого этапа Кубка Содружества. Его победительницей стала серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете Ирина Казакевич. Серебро завоевала Анастасия Батманова, бронзу – Тамара Дербушева (Воронина). Отметим, что все призёры гонки готовятся к сезону в группе Михаила Шашилова.
Кубок Содружества. 1-й этап. Сочи. Лыжероллеры. Масс-старт. Женщины, 12,5 км
1. Ирина Казакевич – 34.08, 2 (2 промаха)
2. Анастасия Батманова — отставание +1.21,2 (1)
3. Тамара Дербушева +1.23,7 (4).
От участия в масс-старте из-за усталости отказалась олимпийская чемпионка 2018 года белоруска Динара Алимбекова, ранее оформившая победный дубль, выиграв спринт и пасьют в Сочи.
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
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