«Последняя стойка — это то, к чему стремлюсь». Казакевич — о победе в масс-старте

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.
«В целом, сегодня довольна гонкой. Наверное, это мой лучший старт за всё то время, когда я выступала. Чаще складывалось, что лёжа стреляла на ноль, а стоя совершала ошибки. Здесь больше порадовало, что смогла собраться на последнюю стойку и исправить ошибки вчерашнего дня. Шла в своём ритме, работала абсолютно одна, в комфортном темпе. Последняя стойка — это то, к чему стремлюсь. Мне кажется, все стремятся стрелять финальную стрельбу на ноль. У меня это не так часто получалось, даже когда я приходила одна. В целом по ритму стрельбы и работе на походе сегодня была работа как на тренировке.
Отсутствие Алимбековой? Когда нам выдавали стартовые номера, мы, на самом деле, удивились, что Динара сегодня не стартует. В любом случае эти соревнования — просто хорошая тренировка. Динара, видимо, почувствовала усталость и решила не бежать. Мы же решили пробежать здесь все старты, а это была последняя гонка и конец сбора. Выйти на старт, порадовать болельщиков и получить хорошие эмоции — это самое приятное, что сегодня было», — передаёт слова Ирины Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 28 августа 2022
-
15:13
-
14:59
-
14:53
-
14:29
-
14:25
-
14:04
-
13:59
-
13:53
-
13:36
-
12:34
-
12:27
-
12:20
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:39
-
11:36
-
11:26
- 27 августа 2022
-
19:38
-
18:29
-
16:07
-
16:02
-
15:53
-
14:31
-
14:31
-
13:55
-
13:52
-
13:30
-
12:16
-
12:12
-
12:06
-
11:36
- 26 августа 2022
-
19:34
-
19:05
-
18:56