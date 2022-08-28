«Последняя стойка — это то, к чему стремлюсь». Казакевич — о победе в масс-старте

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.

«В целом, сегодня довольна гонкой. Наверное, это мой лучший старт за всё то время, когда я выступала. Чаще складывалось, что лёжа стреляла на ноль, а стоя совершала ошибки. Здесь больше порадовало, что смогла собраться на последнюю стойку и исправить ошибки вчерашнего дня. Шла в своём ритме, работала абсолютно одна, в комфортном темпе. Последняя стойка — это то, к чему стремлюсь. Мне кажется, все стремятся стрелять финальную стрельбу на ноль. У меня это не так часто получалось, даже когда я приходила одна. В целом по ритму стрельбы и работе на походе сегодня была работа как на тренировке.

Отсутствие Алимбековой? Когда нам выдавали стартовые номера, мы, на самом деле, удивились, что Динара сегодня не стартует. В любом случае эти соревнования — просто хорошая тренировка. Динара, видимо, почувствовала усталость и решила не бежать. Мы же решили пробежать здесь все старты, а это была последняя гонка и конец сбора. Выйти на старт, порадовать болельщиков и получить хорошие эмоции — это самое приятное, что сегодня было», — передаёт слова Ирины Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.