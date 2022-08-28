Тамара Дербушева: очень довольна всеми гонками в Сочи, это был праздник

Российская биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала своё выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.

«Очень рада, что получилось всё-таки дотерпеть последний круг и доехать третьей. Конечно, расстроилась из-за стрельбы. Надо работать больше! На подходе к последнему рубежу я видела, что Ирка давно ушла, а девчонки заработали нули, решила отработать побыстрее рубеж и попытаться достать, если будут рядом. Все кричали, подбадривали, очень помогало это!

Смогла бы достать Батманову, если бы подъём был длиннее? Не знаю, она шла очень хорошо. Про палку не слышала, но она молодец, что справилась. Я очень довольна всеми гонками тут. Поработали, проверили себя, поучаствовали в соревнованиях. Это был праздник, а мы немного переключились с тренировок», — сказала Тамара Дербушева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.