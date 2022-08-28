Батманова с юмором отнеслась к тому, что тренер сломал ей палку во время масс-старта

Российская биатлонистка Анастасия Батманова прокомментировала инцидент в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Тренер сломал Анастасии палку во время гонки, несмотря на это она финишировала второй.

«Палку сломал тренер, который пытался дать попить. Он попытался сориентироваться, когда дать попить, ему давал, видимо, кто-то указания, но я вообще наверху пила. Девчонок много, и в суете он пытался помочь, но не сориентировался. Когда я толкалась, он наступил мне на штычок, он просто оборвался. Ничего страшного там не случилось, но толкаться у меня не получилось. Это был тренер из Екатеринбурга. Я полкруга, до подъёма, ехала на одной палке, скинула её, потому что смысла не было. На подъёме ко мне подбежали и дали палку, но не мою, она была чуть ниже. А на рубеже у меня не получилось взять палку. Тренер её вытянул, а я промахнулась, она упала, я благополучно между тем выбрасываю свою. Обе палки в итоге не мои, сейчас буду раздаривать и раздавать (смеётся). Тут всё вместе было. У меня никогда не было таких ситуаций, но, спасибо, теперь она есть (смеётся). Много ли потеряла? Это был масс-старт и догнать Иру Казакевич у меня вряд ли бы получилось. Второе место за мной и осталось, я ничего не потеряла.

Что касается отсутствия Алимбековой, мне кажется, все равны. Когда ты начинаешь на кого-то ориентироваться, это мешает. Я даже не думала, что кого-то нет. У меня были другие задачи. У меня был непростой день, поэтому мне было и не до того, чтобы обращать внимание на то, кто бежит, а кто нет», — передаёт слова Батмановой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.