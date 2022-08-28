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Себастиан Самуэльссон одержал победу в гала-масс-старте на ЧМ по летнему биатлону

Себастиан Самуэльссон одержал победу в гала-масс-старте на ЧМ по летнему биатлону
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выиграл гала-масс-старт на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге (Германия). Показавший второй результат немец Роман Рес отстал от победителя на 2,9 секунды. Бронзовым призёром стал швед Мартин Понсилуома, допустивший четыре промаха.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Гала-масс-старт, 13 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 32.34,7 (2).
2. Роман Рес (Германия) – отставание +2,9 (1).
3. Мартин Понсилуома (Швеция) +13,2 (4).
4. Себастьян Штальдер (Швейцария) +13,8 (2).
5. Рене Захна (Эстония) +13,9 (1)...
14. Антон Дудченко (Украина) +1.16,8 (2)...
18. Дмитрий Пидручный (Украина) +2.00,6 (5)...
22. Тарас Лесюк (Украина) +2.23,3 (4).

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