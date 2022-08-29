«Не могу подвести». Латыпов рассказал, как относится к статусу лидера сборной России

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как относится к статусу лидера сборной России по биатлону.

«Я всегда старался и стараюсь выкладываться по максимуму, в любой гонке. Насчёт лидера команды… Ответственность есть, ты понимаешь, что не можешь подвести других. Но у нас все спортсмены в команде выходят на гонки с теми же мыслями. Если брать общение с тренерами, я беру на себя эту обязанность в нашей группе, разговариваю и про себя, и про других ребят», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что недавно спортсмен занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи. Первым финишировал Антон Бабиков.

Читайте полное интервью с Латыповым на «Чемпионате»: