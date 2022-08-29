Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как относится к прозвищу Буйвол из Камышлы.
«Если болельщикам моё прозвище нравится, то и славно. У меня негативного отношения к нему не было никогда. Наверное, можно забрендировать и сеть парикмахерских открыть (смеётся), раз уж я попробовал себя на этом поприще», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Отметим, что во время Кубка Содружества Латыпов сделал стрижку товарищу по команде Евгению Емерхонову, поэтому и шутит на тему парикмахера.
Отметим, что недавно спортсмен занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи. Первым финишировал Антон Бабиков.
Читайте полное интервью с Латыповым на «Чемпионате»:
- 29 августа 2022
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:15
-
13:51
-
12:42
- 28 августа 2022
-
16:40
-
16:15
-
15:55
-
15:13
-
14:59
-
14:53
-
14:29
-
14:25
-
14:04
-
13:59
-
13:53
-
13:36
-
12:34
-
12:27
-
12:20
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:39
-
11:36
-
11:26
- 27 августа 2022
-
19:38
-
18:29
-
16:07
-
16:02
-
15:53
-
14:31
-
14:31