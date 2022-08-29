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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как относится к прозвищу Буйвол из Камышлы

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как относится к прозвищу Буйвол из Камышлы
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как относится к прозвищу Буйвол из Камышлы.

«Если болельщикам моё прозвище нравится, то и славно. У меня негативного отношения к нему не было никогда. Наверное, можно забрендировать и сеть парикмахерских открыть (смеётся), раз уж я попробовал себя на этом поприще», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что во время Кубка Содружества Латыпов сделал стрижку товарищу по команде Евгению Емерхонову, поэтому и шутит на тему парикмахера.

Отметим, что недавно спортсмен занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи. Первым финишировал Антон Бабиков.

Читайте полное интервью с Латыповым на «Чемпионате»:

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