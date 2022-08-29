Динара Алимбекова опубликовала пост после двух побед на этапе Кубка Содружества в Сочи

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своих социальных сетях после того, как выступила на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону (лыжероллеры) в Сочи. Напомним, Алимбекова одержала две победы: в спринте и в гонке преследования. Динара не вышла на масс-старт.

«Из Сочи с хорошими воспоминаниями», — написала спортсменка, прикрепив текст к своим фотографиям.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Фото: из личного архива динары алимбековой

В спринте в первую тройку, помимо Алимбековой, вошли россиянки Анастасия Шевченко и Ирина Казакевич, в гонке преследования — Шевченко и ещё одна россиянка Тамара Дербушева.

Второй этап Кубка Содружества состоится в Раубичах (Беларусь) в середине сентября.

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