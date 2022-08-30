Тренер Юрий Каминский: как только Европа и США с нами навоюются, всё встанет на свои места

61-летний российский тренер по лыжным гонкам и заслуженный тренер России Юрий Каминский высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

«Срок нашего отстранения зависит от того, как будет развиваться конфликт на Украине. Это столкновение не России с Украиной, а России с Европой и США. Причём это не мы с ними конфликтуем, а они с нами. Когда они навоюются, тогда всё быстро встанет на свои места», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, 5 июля Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Беларуси осенью, а решение будет связано с развитием ситуации на Украине.

Полное интервью с Юрием Каминским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.