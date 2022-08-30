Тренер Каминский назвал самого талантливого биатлониста России. Он не выступал за сборную

61-летний российский тренер по лыжным гонкам и заслуженный тренер России Юрий Каминский назвал самого талантливого биатлониста России.
«Каждый человек в чём-то талантлив. В стрельбе я не видел спортсменов лучше Бабикова. У него только одна психологическая проблема – справиться с собой во время соревнований. Когда Антон с этим справляется, то может творить чудеса в стрельбе. Что касается функционала, то у Бабикова он даже выше. В плане силы Эдик, конечно, превосходит Антона. Любой спортсмен должен научиться пользоваться своими сильными сторонами и маскировать слабые.
Если говорить о самом талантливом, то я уже называл его в нашем разговоре. Что вы знаете про Андрея Вьюхина? Думаю, ничего. А его потенциал огромен. Но он не может справиться со своими нервами и своей психикой», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью с Юрием Каминским читайте на «Чемпионате»:
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