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Тренер Каминский назвал самого талантливого биатлониста России. Он не выступал за сборную

Тренер Каминский назвал самого талантливого биатлониста России. Он не выступал за сборную
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61-летний российский тренер по лыжным гонкам и заслуженный тренер России Юрий Каминский назвал самого талантливого биатлониста России.

«Каждый человек в чём-то талантлив. В стрельбе я не видел спортсменов лучше Бабикова. У него только одна психологическая проблема – справиться с собой во время соревнований. Когда Антон с этим справляется, то может творить чудеса в стрельбе. Что касается функционала, то у Бабикова он даже выше. В плане силы Эдик, конечно, превосходит Антона. Любой спортсмен должен научиться пользоваться своими сильными сторонами и маскировать слабые.

Если говорить о самом талантливом, то я уже называл его в нашем разговоре. Что вы знаете про Андрея Вьюхина? Думаю, ничего. А его потенциал огромен. Но он не может справиться со своими нервами и своей психикой», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Юрием Каминским читайте на «Чемпионате»:

«Это не мы с Европой воюем, а она с нами». Мощное интервью с тренером сборной по биатлону «Это не мы с Европой воюем, а она с нами». Мощное интервью с тренером сборной по биатлону
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