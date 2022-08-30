«Истомин пошёл не туда, куда нужно». Каминский высказался об уходе тренера из своей группы

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал то, что тренер Артём Истомин ушёл из его группы. По словам Каминского, Истомин «пошёл не туда, куда нужно».

«У нас с Артёмом никаких конфликтов не было. Другое дело, что его уход расстроил меня больше всего. Он пошёл не туда, куда нужно, по моему мнению. Пока других мыслей на эту тему высказывать не буду, хотя они крутятся на языке. Человек сам выбрал свой путь. Пусть пытается, доказывает. Если у него и ребят всё получится, я буду только рад. Артём ведь один из моих любимчиков», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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