Слепцова: бегать сезон‑два в России будет провалом российского спорта

Олимпийская чемпионка 2010 года биатлонистка Светлана Слепцова выразила мнение, что отстранение российских атлетов от международных стартов будет для нашего спорта «большим шагом назад».

«Думаю, это будет большой шаг назад. Бегать сезон‑два в России будет провалом нашего российского спорта. Не только биатлона», — сказала Слепцова в эфире телеканала «Матч».

Также Слепцова считает, что этапов Кубка Содружества, Кубка России и чемпионата России может хватить лишь на год-полтора для того, чтобы биатлонисты могли поддерживать форму на должном уровне.

«Думаю, этого хватит, может, на год, максимум — на полтора, но не более того. Потому что нашим спортсменам тоже надоест соревноваться друг с другом, и в какой-то момент кому-то это станет уже неинтересно. Кто‑то говорит, что этот сезон будет для них работой над ошибками, можно будет попробовать что‑то новое», — добавила Слепцова.

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских спортсменов от международных стартов из-за ситуации на Украине.