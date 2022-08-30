Губерниев ответил спортсменам, которые верят в скорое возвращение на международную арену
Поделиться
Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским биатлонистам и лыжникам, призвав их готовиться к внутренним стартам, так как, по его мнению, Россия не скоро вернётся на международную арену.
«С интересом наблюдаю, как некоторые наши знаменитые лыжники и биатлонисты верят в своё участие на ЧМ грядущей зимой! Российские спортсмены замечательные, но наивные! Готовьтесь к Кубкам страны! На международной арене мы появимся очень не скоро...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняли решение отстранить российских спортсменов от международных стартов из-за ситуации на Украине.
Новость по темеГуберниев — Степановой: святой дух из кабинета руководителя ФЛГР накормит всех лыжников
Комментарии
- 30 августа 2022
-
15:50
-
11:32
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 29 августа 2022
-
19:03
-
16:00
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:15
-
13:51
-
12:42
- 28 августа 2022
-
16:40
-
16:15
-
15:55
-
15:13
-
14:59
-
14:53
-
14:29
-
14:25
-
14:04
-
13:59
-
13:53
-
13:36
-
12:34
-
12:27
-
12:20
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:39
Партнерский контент