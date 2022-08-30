Губерниев ответил спортсменам, которые верят в скорое возвращение на международную арену

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским биатлонистам и лыжникам, призвав их готовиться к внутренним стартам, так как, по его мнению, Россия не скоро вернётся на международную арену.

«С интересом наблюдаю, как некоторые наши знаменитые лыжники и биатлонисты верят в своё участие на ЧМ грядущей зимой! Российские спортсмены замечательные, но наивные! Готовьтесь к Кубкам страны! На международной арене мы появимся очень не скоро...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняли решение отстранить российских спортсменов от международных стартов из-за ситуации на Украине.