Губерниев: международные старты без российских лыжников — это просто чемпионат Норвегии

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание норвежского биатлониста Йоханнеса Клебо о том, что российских лыжников надо допустить до международных соревнований.
«Международные старты без российских лыжников — это просто чемпионат Норвегии. Может, перед норвежским лыжниками какие‑то экономические проблемы замаячили. С одной стороны, им будет легче заработать призовые, легче побеждать без наших, с другой — открытый чемпионат Норвегии будет не сильно интересен в Европе. Вопрос только в том, что решение будет принимать не Клебо. Да, он блестящий и величайший соперник, но решение будут принимать другие люди.
В любом случае я не жду ничего хорошего. Думаю, что в предстоящем сезоне наши лыжники не будут выступать на международной арене и не поедут на чемпионат мира», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
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