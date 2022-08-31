Анфиса Резцова рассказала о проблемах со здоровьем у дочери Кристины

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что её дочь, двукратный призёр ОИ-2022 по биатлону Кристина Резцова, пропустила первый этап Кубка Содружества в Сочи из-за проблем со здоровьем. По словам Анфисы Резцовой, у Кристины было высокое давление.

«Кристина тренируется, не прекращает. Она только в мае немного отдохнула. Единственное, она не выступала в Сочи, потому что дней пять-шесть болела — давление. Это был не коронавирус, температура также не поднималась. Сейчас всё в порядке.

Однако я не знаю на сегодняшний день, поедет ли она в Беларусь на следующий этап Кубка Содружества. Но так она готовится к чемпионату России», — приводит слова Резцовой-старшей Metaratings.

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