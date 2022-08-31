Анфиса Резцова рассказала о проблемах со здоровьем у дочери Кристины

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что её дочь, двукратный призёр ОИ-2022 по биатлону Кристина Резцова, пропустила первый этап Кубка Содружества в Сочи из-за проблем со здоровьем. По словам Анфисы Резцовой, у Кристины было высокое давление.
«Кристина тренируется, не прекращает. Она только в мае немного отдохнула. Единственное, она не выступала в Сочи, потому что дней пять-шесть болела — давление. Это был не коронавирус, температура также не поднималась. Сейчас всё в порядке.
Однако я не знаю на сегодняшний день, поедет ли она в Беларусь на следующий этап Кубка Содружества. Но так она готовится к чемпионату России», — приводит слова Резцовой-старшей Metaratings.
Видео с места крушения вертолёта с Игорем Малиновским на борту:
- 31 августа 2022
-
13:31
-
12:50
-
11:41
- 30 августа 2022
-
15:50
-
11:32
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 29 августа 2022
-
19:03
-
16:00
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:15
-
13:51
-
12:42
- 28 августа 2022
-
16:40
-
16:15
-
15:55
-
15:13
-
14:59
-
14:53
-
14:29
-
14:25
-
14:04
-
13:59
-
13:53
-
13:36
-
12:34
-
12:27
-
12:20
-
12:11