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Чемпион России по лёгкой атлетике Максим Якушев описал Дмитрия Губерниева двумя словами

Чемпион России по лёгкой атлетике Максим Якушев описал Дмитрия Губерниева двумя словами
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Чемпион России в беге на 3000 метров с препятствиями Максим Якушев высказался об отечественных спортивных комментаторах, особо выделив Дмитрия Губерниева.

«Биатлон – отличный вид спорта, динамичный, непредсказуемый. Мне нравится его смотреть. Как и лыжи, где у нас очень много крутых спортсменов, лучших в мире. Ну и в биатлоне есть Дмитрий Губерниев – прикольный мужик. Да, иногда он говорит невпопад, иногда промахивается, но в целом он притягивает к себе, от него идёт драйв. Это же радость, эмоции, кайф. Таких комментаторов нашему спорту не хватает. А то смотришь иногда лёгкую атлетику с российскими комментариями… Я лучше с интершумом посмотрю», — сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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