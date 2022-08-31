Чемпион России по лёгкой атлетике Максим Якушев описал Дмитрия Губерниева двумя словами
Поделиться
Чемпион России в беге на 3000 метров с препятствиями Максим Якушев высказался об отечественных спортивных комментаторах, особо выделив Дмитрия Губерниева.
«Биатлон – отличный вид спорта, динамичный, непредсказуемый. Мне нравится его смотреть. Как и лыжи, где у нас очень много крутых спортсменов, лучших в мире. Ну и в биатлоне есть Дмитрий Губерниев – прикольный мужик. Да, иногда он говорит невпопад, иногда промахивается, но в целом он притягивает к себе, от него идёт драйв. Это же радость, эмоции, кайф. Таких комментаторов нашему спорту не хватает. А то смотришь иногда лёгкую атлетику с российскими комментариями… Я лучше с интершумом посмотрю», — сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
21:43
-
20:46
-
13:31
-
12:50
-
11:41
- 30 августа 2022
-
15:50
-
11:32
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 29 августа 2022
-
19:03
-
16:00
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:15
-
13:51
-
12:42
- 28 августа 2022
-
16:40
-
16:15
-
15:55
-
15:13
-
14:59
-
14:53
-
14:29
-
14:25
-
14:04
-
13:59
-
13:53
-
13:36
-
12:34
-
12:27
Партнерский контент