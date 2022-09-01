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Ведущие норвежские биатлонисты пропустят фестиваль Мартена Фуркада

Ведущие норвежские биатлонисты пропустят фестиваль Мартена Фуркада
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Лидеры сборной Норвегии по биатлону пропустят лыжероллерный фестиваль Мартена Фуркада, который пройдет в Анси (Франция) 3 сентября. Об этом сообщает Langrenn.

Действующая чемпионка прошлогодних соревнований Стурла Холм Легрейд, победитель 2019 года Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Филип Фьельд Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен и Ветле Шоста Кристиансен не приедут на престижный фестиваль во Францию ​​в этом году. Норвегию представят Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль.

Норвежские команды в настоящее время проводят высотный сбор, который был запланирован заранее, в Лавасе на севере Италии.

Лыжероллерный фестиваль Martin Fourcade Nordic Festival учреждён в 2019 году и будет проводиться третий раз. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии.

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