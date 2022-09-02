«Мы должны просто принять решение IBU». Биатлонист Халили – об отстранении сборной России

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении сборной России от международных стартов.
«Есть сегодняшний день, и мы им живём. Тренируемся, готовимся к сезону и совершенно неважно, будет этот сезон только в России или за рубежом. Мы должны быть готовы к гонкам, поэтому на каждой тренировке ты думаешь именно про тренировку, а не про то, что будет дальше и на каких соревнованиях ты будешь выступать. Мы должны просто принять окончательное решение IBU и подстраиваться под ситуацию.
Когда начался конфликт на Украине, думаю, вообще никто и ничего не мог точно предсказать. На эту ситуацию мы никак не могли повлиять, как и на ситуацию с ковидом. Просто научились жить в новой реальности», — сказал Карим Халили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью с Каримом Халили читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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