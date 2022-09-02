«Слёз не было. Только опустошение». Карим Халили – об упущенном золоте ОИ-2022 в эстафете

Бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете, российский биатлонист Карим Халили рассказал о своём состоянии после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине — 2022.
«Мысли о том, что золото никуда не уйдёт, и у меня были, но хотелось от них отстраниться и дождаться финиша. Слёз после стрельбы Эдика Латыпова не было, лишь опустошение внутри. И всё. С того момента у меня вообще не было никаких эмоций, я даже не понимал, где нахожусь, какую гонку бегу.
Конечно, олимпийская бронза – это круто, далеко не у каждого она есть. С другой стороны, мы все настраивались на битву за золото, прекрасно знали, что и как каждый из нас должен был делать. Морально мы были готовы к этой битве, но… Случилось то, что случилось. Эдика мы сразу поддержали. Это опыт для нас всех», — сказал Карим Халили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью с Каримом Халили читайте на «Чемпионате»:
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