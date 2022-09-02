Жюстин Бреза-Буше сообщила о беременности
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Олимпийская чемпионка, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше сообщила о беременности в социальной сети.
Фото: Из личного архива Жюстин Бреза-Буше
«А теперь просто ждём… День 123. До встречи в следующем году на биатлонных стадионах», — подписала фотографию Жюстин Бреза-Буше.
В комментариях отреагировали и поздравили спортсменку некоторые именитые биатлонистки, среди которых Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ханна Эберг и Марте Рёйселанд.
Жюстин Бреза-Буше является олимпийской чемпионкой 2022 года в масс-старте, бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в женской эстафете и четырёхкратным призёром чемпионатов мира. Она одна из самых молодых призёров чемпионатов мира в истории (в 2015 году во время соревнований в Контиолахти ей было 18 лет).
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