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Ульяна Нигматуллина призналась, что не смотрит биатлон

Ульяна Нигматуллина призналась, что не смотрит биатлон
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина ответила на вопрос, смотрела ли она трансляции этапа Кубка Содружества в Сочи, который спортсменка пропустила.

«Сложно в таком признаваться, но я не смотрю биатлон, даже не пересматриваю свои гонки. Во многом из-за того, что мой организм переживает это почти как гонку, я ощущаю, как бегущим жутко тяжело. А по ходу сезона это может сбить рабочий настрой, и я потрачу энергию не на свою реальную гонку, а на просмотр», — приводит слова Ульяны Нигматуллиной официальный сайт Союза биатлонистов России.

Нигматуллина является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года. Биатлонистка имеет звание заслуженного мастера спорта России. Ульяне 28 лет.

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