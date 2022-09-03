Маркета Давидова выиграла масс-старт на фестивале Фуркада, украинка Блашко — вторая
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Чемпионка мира 2021 года в индивидуальной гонке чешская биатлонистка Маркета Давидова одержала победу в масс-старте на 8,5 км на фестивале Мартена Фуркада, который проходит в Анси (Франция). Второй к финишу добралась украинка Дарья Блашко. Третье место у итальянской биатлонистки Доротеи Вирер.
Летний биатлон. Martin Fourcade Nordic Festival
Женщины. Масс-старт, 8,5 км
1. Маркета Давидова (Чехия) – 23.13,1 (4).
2. Дарья Блашко (Украина) — отставание 10,5 (2).
3. Доротея Вирер (Италия) +19,8 (7).
4. Клоэ Шевалье (Франция) +29,7 (7).
5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +49,4 (5).
Лыжероллерный фестиваль Martin Fourcade Nordic Festival учреждён в 2019 году и проводится третий раз. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии.
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