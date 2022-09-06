Кайса Мякяряйнен призналась, что рассталась с мужем после 16 лет отношений

Победительница и неоднократный призёр чемпионатов мира, бывшая финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен призналась, что развелась с мужем Яркко Силтакорпи. Их отношения длились 16 лет.
«Обычно я публично не комментирую свою личную жизнь, так как считаю, что у каждого должны быть свои домашние хлопоты.
За 17 лет в публичном пространстве спорта я научилась как хорошему, так и плохому, и я соглашусь, что с учётом профессии перипетии моей жизни тоже были частью истории. С радостью расскажу вам о них в будущем, но последние несколько дней я была в довольно плохом настроении.
К сожалению, мы с Яркко разошлись около года назад после долгих раздумий. Мы не считали нужным сообщать об этом близким, потому что и для нас это, конечно, было тяжело. И до весны Яркко ещё не съезжал из-за своей работы. Мы всё ещё в очень хороших отношениях, что греет мне сердце. Жизнь потихоньку возвращается в нужное русло. В будущем я снова смогу пользоваться социальными сетями, как и раньше», — написала Кайса в своих социальных сетях.
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