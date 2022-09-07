Стала известна дата выборов президента СБР
Поделиться
В Москве 14 октября состоится внеочередная отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
Напомним, на выборах главы Союза биатлонистов России состоится второй тур. Ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов на отчётно-выборной конференции в Москве. Нынешнего президента организации Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова – 18. Отметим, что Майгурову не хватило одного голоса до переизбрания на должность. Ранее сообщалось, что нынешний глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов договорились перенести выборы.
Также смотрите видео: Йоханнес Бё танцует на тредбане
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
00:30
- 7 сентября 2022
-
14:53
- 6 сентября 2022
-
19:08
-
16:05
-
09:01
-
00:26
- 5 сентября 2022
-
23:46
-
20:12
-
19:45
-
18:56
-
18:44
-
18:33
-
17:42
-
16:43
-
16:23
-
16:03
-
15:43
- 4 сентября 2022
-
13:43
-
12:55
-
11:41
-
10:17
- 3 сентября 2022
-
22:12
-
21:34
-
16:31
-
13:11
-
13:01
- 2 сентября 2022
-
21:44
-
16:27
-
14:26
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
12:01
-
10:30
-
09:34
Партнерский контент