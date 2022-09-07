Стала известна дата выборов президента СБР

В Москве 14 октября состоится внеочередная отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Напомним, на выборах главы Союза биатлонистов России состоится второй тур. Ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов на отчётно-выборной конференции в Москве. Нынешнего президента организации Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова – 18. Отметим, что Майгурову не хватило одного голоса до переизбрания на должность. Ранее сообщалось, что нынешний глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов договорились перенести выборы.

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