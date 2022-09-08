Союз биатлонистов России раскрыл свой бюджет на сезон-2022/2023
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Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на сезон-2022/2023. Доходная часть составляет около 370 млн рублей, расходная — около 355 млн рублей.
Посмотреть бюджет СБР можно в телеграм-канале руководителя пресс-службы организации Сергея Аверьянова.
Напомним, в конце августа в Сочи состоялся первый этап Кубка Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов, отстранённых от международных стартов. У мужчин спринт (лыжероллеры) выиграл Антон Бабиков, гонку преследования — Алексей Вагин, масс-старт — также Бабиков. У женщин спринт и гонку преследования выиграла белоруска Динара Алимбекова, а масс-старт — Ирина Казакевич.
Видео Игоря Малиновского за несколько часов до исчезновения:
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