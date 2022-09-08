«Чувствую, что могу ещё выступать на топ-уровне». Гараничев — о целях на зимний сезон

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о целях на зимний сезон-2022/2023.

В начале прошлого сезона Гараничев слабо выступал на Кубке мира и остался без Олимпиады. Впервые за долгие годы он готовится к сезону вне состава национальной сборной.

«Я чувствую, что могу ещё выступать на топ-уровне. И я хочу показать хорошие результаты зимой. Особенно с учётом того, что в гонках будут принимать участие все лучшие биатлонисты страны. Что-то доказывать? Только самому себе, что не зря остался», — сказал Гараничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Евгением Гараничевым читайте здесь: