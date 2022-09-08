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«Болельщики думали, что у меня звёздная болезнь». Гараничев — о негативном имидже на ТВ

«Болельщики думали, что у меня звёздная болезнь». Гараничев — о негативном имидже на ТВ
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев высказался о негативном имидже, который сложился у него благодаря телевидению.

В начале прошлого сезона Гараничев слабо выступал на Кубке мира и остался без Олимпиады. Впервые за долгие годы он готовится к сезону вне состава национальной сборной.

«Ко мне в кафе болельщики подошли, мы с ними очень хорошо пообщались. Так вот, они говорят, что не решались ко мне подходить, что-то спросить. Спрашиваю – почему, а в ответ – так по телевизору утверждают, что вы не общаетесь ни с кем, а на самом деле остались таким же, каким вас всегда и знали. Всё правильно, я такой же человек, как и вы, я не Иисус, по воде ходить не умею. Мы вообще друзьями расстались, а они думали, что у меня звёздная болезнь», — сказал Гараничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Евгением Гараничевым читайте здесь:

«Я за место в основе сборной России не держался». Откровения биатлониста Гараничева «Я за место в основе сборной России не держался». Откровения биатлониста Гараничева
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