Гараничев: в глаза Губерниев мне говорил только хорошее, а потом в эфире всячески поливал

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке, 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал об отношениях с известным спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.
«Иногда просто смотрю комментарии под новостями – там некоторые отрываются. Такие люди в личные сообщения писать не будут, и тем более в лицо не скажут. Как и Губерниев. В глаза Дима мне всегда говорил только хорошее. Утром мы пересекаемся, например — я на пробежке, а он на прогулке с палками. Дима желал здоровья, хороших результатов, был приветлив. А спустя несколько часов в эфире просто поливал меня всячески.
Лет шесть или семь назад он тоже позволял себе не просто критику, а резкие слова в эфирах, но потом извинялся. При встрече говорил, что это просто на эмоциях, на самом деле ничего подобного он не думает. Я тогда думал – ну да, он крупнейшая медийная личность, эмоции порой зашкаливают, можно и не обращать внимания. Пару раз воспринял это так, что человек действительно переживал, нервничал, болел за команду и оттого говорил резко. Но потом понял, что его извинения вообще ничего не значат и ничего не стоят. Чем на большую высоту Дмитрий поднимается, тем больше себе позволяет по отношению к другим. Не мне его судить, но я просто привёл пример того, что происходило между нами. А нас с ним связывало многолетнее общение», — сказал Гараничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Евгением Гараничевым читайте здесь:
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